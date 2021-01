“Il Sindaco Dr. Enzo Perciballi, il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Benvenuto Fabrizi e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Maria Fratarcangeli di concerto con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale hanno elaborato un vasto progetto di interventi che si sta effettuando presso le sedi scolastiche del nostro territorio per accogliere i bambini in ambienti sempre più sereni e decorosi. Nella scuola dell’infanzia “Valle ariana” è stato installato un nuovo scaldabagno in sostituzione del precedente, così da risolvere definitivamente un problema spesso ripresentato ed è stata altresì eseguita la manutenzione su tutti i servizi igienici. Si procederà al montaggio del campanello interno ed esterno alla struttura così da facilitare il personale scolastico, le maestre ed i genitori. Verranno sostituiti gli infissi esistenti in modo da permettere un adeguato ricambio d’aria con ventilazione naturale. Verrà creato un nuovo ingresso per l’asilo nido e sarà quindi posizionata una tettoia a copertura della porta d’ingresso alla quale sarà sostituita la maniglia attuale con un maniglione antipanico. Nella scuola dell’infanzia “Santa Liberata” è stata demolita la parete presente nel refettorio volta a creare due stanze dove i bambini si recavano a mangiare. Tale intervento nasce con l’obiettivo di rendere completamente fruibile l’intera sala ormai ampliata e divenuta a norma ottenendo un unico ambiente aperto, con un’uscita di sicurezza accessibile da tutti. Sempre nel refettorio verranno sostituiti i radiatori attualmente presenti con dei nuovi termoconvettori. Verrà inoltre effettuata una manutenzione completa sugli avvolgibili e sugli infissi esistenti con integrazione di nuovi elementi ove necessario. Nella scuola dell’infanzia “San Lucio” sono in corso i lavori su tutta la struttura come da progetto finanziato.Inoltre, per tutte le scuole dell’infanzia del nostro territorio, l’Amministrazione comunale in base alle indicazioni ricevute dall’Istituto Comprensivo sta acquistando dei nuovi arredi scolastici per favorire un adattamento e adeguamento funzionale di spazi, ambienti e di aule didattiche. Nella scuola prima “Casavitola” sono stati acquistati e posizionati dei nuovi termoconvettori in sostituzione dei vecchi ormai mal funzionanti così da ottenere un ambiente igienicamente riscaldato e una più attenta salubrità dei locali.Ci sarà inoltre l’installazione di nuove zanzariere, la sostituzione di avvolgibili ed una revisione completa degli infissi esistenti. Nella scuola primaria “Capoluogo” verranno eseguiti lavori di manutenzione sugli avvolgibili e sugli infissi esistenti con integrazione di nuovi elementi, ove necessario, al fine di permettere una corretta areazione. Tutta la struttura sarà inoltre oggetto di ulteriori ed importanti interventi come da appalto in itinere che sta per concludersi con l’affidamento dei lavori da espletare. Nella scuola primaria “Fabrizio De André” nel piano terra è stato sistemato l’impianto elettrico con il ripristino di varie lampade non funzionati; sono stati acquistati e posizionati dei nuovi scaldabagni ed è stato installato un campanello per facilitare il personale, le maestre ed i genitori nella gestione dei nostri bambini in totale sicurezza.In tutta la struttura sarà effettuata una manutenzione completa sugli avvolgibili esistenti, con integrazione di nuovi in PVC , sulle zanzariere e sugli infissi. Nella scuola secondaria “Armellini” è stato risolto il problema dei termosifoni intervenendo sull’intero impianto di riscaldamento che presentava problematiche strutturali necessarie per il corretto funzionamento. È stato eseguito un intervento di manutenzione su tutti i servizi igienici prestando maggiore attenzione a quelli che presentavano delle perdite d’acqua. In tutte le scuole del territorio, per la totale sicurezza dei nostri ragazzi e del personale è stata eseguita una manutenzione sulle cassette di pronto soccorso, fornendole di nuovo materiale e sugli estintori, installandone dei nuovi ove necessario. In collaborazione con la Ditta Sangalli e l’Istituto Comprensivo è stata inoltre eseguita una pulizia nelle scuole per rimuovere i materiali non necessari al fine di liberare gli spazi ed adeguarli alle nuove esigenze. Tutti gli interventi sono stati eseguiti in parte con i fondi comunali ed in parte con il finanziamento ministeriale del PON. Il Sindaco, L’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Maria Fratarcangeli e l’intera Amministrazione Comunale colgono l’occasione per ringraziare l’Ufficio tecnico nella persona dell’Ing. Angelo Santopadre, Il Comandante della Polizia Locale Domenico Romano, i dipendente comunali tutti e in modo particolare Armando Iori, il Dirigente Scolastico e tutto il personale della scuola coinvolto per la collaborazione intrapresa al fine di tutelare sempre di più la comunità scolastica”. Lo comunica l’amministrazione di Boville Ernica.

Redazione Digital