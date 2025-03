Boville Ernica, molte donne in giunta e nel consiglio comunale

“A tutte le donne nostre concittadine, auguriamo di continuare a essere protagoniste del cambiamento, portatrici di valori e di quella straordinaria energia che rende migliore la nostra società.

Oggi, 8 marzo, celebriamo la Giornata Internazionale della Donna, un’occasione per rendere omaggio a tutte le donne, al loro impegno quotidiano, alla loro forza e alla loro capacità di essere protagoniste in ogni ambito della vita sociale, lavorativa e familiare. Questa ricorrenza, istituita per ricordare le lotte per i diritti e le conquiste ottenute dalle donne nel corso della storia, ci invita a riflettere sui progressi compiuti e sulle sfide ancora aperte per raggiungere una piena parità di genere. Dalle battaglie per il diritto di voto all’accesso al lavoro, dall’emancipazione culturale all’affermazione nei ruoli di responsabilità, il cammino delle donne è stato segnato da determinazione, coraggio e sacrificio. Oggi le donne sono una colonna portante della società, attive e indispensabili non solo nella famiglia, dove svolgono un ruolo fondamentale nella crescita e nell’educazione delle nuove generazioni ma anche nel mondo del lavoro, nella politica e nelle istituzioni. È grazie alla loro sensibilità, competenza e determinazione se la società è diventata più inclusiva e dinamica. Questa Amministrazione Comunale ha sempre riconosciuto il valore delle donne, sostenendo la loro presenza attiva e valorizzando il loro contributo. Non a caso, ci distinguiamo per un’importante rappresentanza femminile – sia nel Consiglio comunale che in Giunta – segno di una consapevolezza profonda dell’importanza della loro visione e del loro impegno nella gestione della cosa pubblica. A tutte le donne nostre concittadine, auguriamo di continuare a essere protagoniste del cambiamento, portatrici di valori e di quella straordinaria energia che rende migliore la nostra società. Buona Festa della Donna”. Lo comunica l’amministrazione di Boville Ernica.

Redazione Digital