Boville Ernica, il nuovo segretario di Fratelli d’Italia è Fabrizi

Si è svolto a Boville Ernica il congresso degli iscritti al circolo cittadino di Fratelli d’Italia, un importante momento di confronto e partecipazione che ha portato, all’unanimità, all’acclamazione di Clindo Fabrizi come nuovo coordinatore cittadino del partito. Alla riunione ha preso parte anche il consigliere regionale del Lazio, Daniele Maura, a testimonianza dell’attenzione che il partito dedica alla crescita e al radicamento nei territori. «Ringrazio tutti gli iscritti per la fiducia e il sostegno ricevuto, così come il consigliere regionale Daniele Maura per la sua presenza e vicinanza. Questo è un nuovo inizio per Fratelli d’Italia a Boville Ernica, un progetto politico che vuole rispecchiare i reali bisogni dei cittadini e allo stesso tempo promuovere i valori e la cultura identitaria del nostro partito. Lavoreremo con impegno e passione per costruire un percorso politico forte e radicato sul territorio» – ha dichiarato Clindo Fabrizi dopo la sua elezione. Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere regionale Daniele Maura, che ha sottolineato l’importanza di una leadership capace di interpretare le esigenze della collettività e di dare nuovo slancio all’azione politica cittadina: «Mi congratulo con Clindo Fabrizi per questo importante incarico e gli auguro buon lavoro. La sua esperienza amministrativa e la sua conoscenza del territorio saranno fondamentali per rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia a Boville Ernica. Il nostro obiettivo è chiaro: ascoltare, dialogare e lavorare concretamente per il bene della comunità». Ora per il circolo Fratelli d’Italia di Boville Ernica si avvia un percorso di strutturazione e radicamento sul territorio, promuovendo iniziative, incontri e momenti di confronto per costruire una proposta politica e amministrativa solida e vicina ai cittadini.

Redazione Digital