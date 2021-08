Boville Ernica, Martina Bocconi restaura Palazzo Vizzardelli. La giovane restauratrice, nonché consigliere comunale con delega al turismo, centro storico e patrimonio culturale, da qualche giorno è alle prese con Palazzo Vizzardelli, edificio sito nel centro di Boville. Ha completato il portone principale e a breve dovrà iniziare la pulitura del portale.

“Un’attività che richiede tanto studio e particolare impegno – ha affermato Martina Bocconi – Sono storica dell’arte e restauratrice e ho iniziato a bottega da un restauratore quando ancora ero all’università. Successivamente ho lavorato per una ditta in diversi cantieri sia in Italia che all’estero, con la quale ancora collaboro ,e parallelamente ho la mia attività perché per me lavorare sul nostro territorio é fondamentale”.

Redazione Boville Ernica