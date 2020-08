Santa messa celebrata dall’arcivescovo Vincenzo Paglia. In occasione dei festeggiamenti in onore a San Rocco il prossimo 15 agosto alle 18 mons. Paglia sarà a Boville presso la Chiesa di San Michele Arcangelo. L’arcivescovo ringrazierà inoltre Dio per il 50esimo di ordinazione presbiterale.

Redazione Digital