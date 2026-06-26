Boville Ernica, ecco il nuovo plesso scolastico Circonvallazione

“L’amministrazione comunale di Boville Ernica annuncia un importantissimo passo avanti sul fronte della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e della valorizzazione delle strutture scolastiche del territorio. In data odierna, 22 giugno 2026, sono ufficialmente e materialmente iniziati i lavori per il massiccio intervento di efficientamento energetico del Plesso Scolastico Circonvallazione (edificio che ospita la scuola elementare e la scuola media in Via Cesare Battisti).

Il progetto complessivo, inserito nel Piano di Sviluppo e Coesione PSC Lazio (ex POR FESR 2014-2020 – Energia Sostenibile 2.0), prevedeva un finanziamento originario di € 699.744,00 assegnato dalla Regione Lazio con determinazione del 30 maggio 2017

A seguito dei successivi e imprevedibili rincari del mercato, l’investimento complessivo lordo è stato rideterminato in € 796.008,26. Questo risultato è stato reso possibile grazie all’approvazione del nuovo quadro degli interventi regionali confluiti nella Sezione Speciale 2 del PSC con l’atto della Regione Lazio del 21 gennaio 2022, e alla successiva formale approvazione della Giunta Comunale del progetto esecutivo rimodulato avvenuta il 7 maggio 2024. L’ottenimento del contributo integrativo straordinario pari a € 112.419,57 ha permesso di adeguare l’opera e superare definitivamente i blocchi legati all’aumento globale dei costi dei materiali edili.

L’avvio odierno del cantiere rappresenta il coronamento di un lungo e complesso iter burocratico e amministrativo. Si tratta di un percorso ereditato dal passato, iniziato nel 2022 e fortemente voluto e portato avanti dalle precedenti amministrazioni comunali, che hanno affrontato le prime e più aspre fasi della crisi internazionale dei mercati edili.

Gli interventi previsti nel dettaglio:

Il progetto esecutivo rimodulato trasformerà radicalmente l’edificio scolastico dal punto di vista dei consumi e dell’impatto ambientale grazie a cinque macro-interventi mirati:

• Isolamento termico: Realizzazione di sistemi a cappotto esterno sulla struttura della scuola elementare “Di Cosimo”.

• Nuovi Infissi: Sostituzione parziale degli infissi della scuola media “Armellini” con soluzioni ad altissimo isolamento termico.

• Energia Pulita: Installazione di un moderno impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia elettrica.

• Climatizzazione efficiente: Totale rifacimento e ammodernamento dell’impianto termico e dei locali caldaia della scuola media “Armellini”.

• Illuminazione LED: Sostituzione integrale dei corpi illuminanti con nuove tecnologie LED a basso consumo per il plesso “Armellini”.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione:

“Esprimiamo profonda soddisfazione per l’apertura odierna del cantiere – ha affermato il sindaco Fabrizi – Con l’avvio materiale dei lavori in questo 22 giugno, diamo concretezza e “mettiamo a terra” un percorso lungo e faticoso, iniziato nel 2022 e sviluppato grazie al lavoro delle precedenti amministrazioni. L’obiettivo dell’apertura di questo cantiere è quello di arrivare a dare alla nostra comunità, e soprattutto ai nostri ragazzi e al personale scolastico, un plesso radicalmente rinnovato, moderno, confortevole e a bassissimo impatto ambientale. Nonostante le oggettive difficoltà burocratiche e l’eccezionale aumento dei costi di mercato degli ultimi anni, l’Ufficio Tecnico comunale e l’Amministrazione hanno lavorato senza sosta per intercettare i fondi integrativi regionali necessari e sbloccare definitivamente l’opera. Investire sulla scuola significa investire sul futuro sicuro e sostenibile di Boville Ernica”.

L’esecuzione dei cantieri è stata pianificata in modo da ottimizzare i tempi e ridurre al minimo l’interferenza con la futura ripresa delle attività didattiche”.

Redazione Digital