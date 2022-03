Boville Ernica, ambulatorio Asl ecco la nuova sala prelievi

Interventi di adeguamento in corso al primo piano del Palazzo Asl di via Santo Stefano, dove l’Amministrazione municipale ha deciso di spostare l’ambulatorio prelievi prima ubicato al piano terra. Nei prossimi giorni la ditta incaricata dall’Ufficio tecnico riconsegnerà i lavori al Comune. “Le opere che si stanno realizzando – spiegano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore ai Lavori pubblici Benvenuto Fabrizi – riguardano la posa del pavimento e del rivestimento delle pareti in pvc, con una spesa di circa 10mila euro e serviranno a migliorare la qualità dei servizi rivolti agli utenti. E proprio la qualità dei servizi, che muove ogni scelta dell’Amministrazione Perciballi, è alla base della decisione di spostare la sala prelievi dal piano terra al piano superiore del Palazzo Asl, vicino ai locali della Guardia Medica. I nuovi rivestimenti consentiranno una corretta manutenzione e igienizzazione dell’ambulatorio a garanzia della sicurezza per i pazienti che, nello stesso locale, avranno a disposizione anche i servizi igienici collegati. Ancora alcuni giorni di attesa, dunque, e poi il nuovo ambulatorio sarà fruibile ai cittadini che ne avranno bisogno”.

Redazione Boville Ernica