Boville, aumento stipendio del sindaco insulti contro Martina Bocconi.

Aumento indennità sindaco prevista dallo delibera n. 44 del 19 aprile 2021, approvazione variazione del bilancio. Scoppia la bufera sui social. Molti hanno rimproverato a Perciballi l’aumento dello “stipendio” e qualcuno ha coinvolto nella polemica anche il consigliere comunale Martina Bocconi che ha ricevuto attacchi e insulti.

“In qualità di consigliere comunale e non assessore non ho mai percepito un centesimo da inizio mandato – ha affermato Martina Bocconi – Ho rinunciato anche al gettone di presenza per i consigli comunali. Tutti gli eventi, manifestazioni e la mia disponibilità sono il frutto solo ed esclusivamente del mio senso civico e rispetto nei confronti della cittadinanza che mi ha votata. Pur avendo tolto tempo e denaro alla mia famiglia, mio malgrado lo rifarei cento volte benché non sia stato apprezzato”.

Redazione Boville Ernica