Con la chiusura delle scuole nel Lazio e con l’arrivo, si spera delle belle giornate di sole e delle temperature estive, entra nel vivo la seconda stagione di apertura del Bosco di Paliano, che da martedì 15 giugno sarà aperto tutti i giorni (tranne il lunedì) e non più solo nel fine settimana. Oltre 30 ettari di verde, fresco ed alberi secolari dove trascorrere ore in tranquillità magari leggendo un libro, riposandosi su un’amaca, fare una partita a calcio nel prato, fare correre in libertà i cani e per i più piccoli un’area giochi a loro dedicata o seguendo le numerose attività proposte di volta in volta dagli esperti.

La grande novità dell’abbonamento. Da quest’anno non si pagano più i servizi come ad esempio i tavoli ed il parcheggio ma ci sarà un costo d’ingresso, di soli 5 euro al giorno per gli adulti e 3 euro 3/12 anni, e tutto il resto sarà gratuito (tranne gli appuntamenti su prenotazione). La grande novità è quella dell’abbonamento stagionale, per chi vuole venire spesso o abita vicino, ad un costo di 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 – 12 anni) ed over 70. Sotto a 3 anni i bimbi non pagano.

La tessera potrà essere acquistata anche on-line, cedibile in quanto non nominale, e potrà diventare un bellissimo regalo da donare ad un amico o ad un familiare. Le attività del fine settimana del 12 e 13 giugno. Nel prossimo fine settimana non mancheranno nuove attività da fare dai più piccoli fino agli adulti. Chi vorrà potrà cimentarsi con il percorso avventura, oppure allenarsi nella palestra nel bosco o assistere al magico spettacolo della falconeria che riscuote sempre più successo”. Lo comunica Il Bosco di Paliano.

