Bosco in Ciociaria, bici trekking e cavalli relax adulti e piccini.

l Bosco di Paliano torna a stupire. Domenica prossima i trenta ettari di querce secolari tra Roma e Frosinone (vicino Colleferro) tornano ad offrire relax e attività agli amanti della natura. Dalle ore 10 l’area verde sarà al centro di eventi e molte attrazioni ludiche per grandi e bambini, che saranno inaugurate dall’esibizione dell’Associazione Musicale “Banda Città di Paliano” (alle 12).

Dagli spettacoli di falconeria alla mongolfiera che si alzerà sul bosco – condizioni meteo permettendo -, ci sarà da divertirsi. Ai visitatori il Bosco di Paliano offre infatti numerose attività per tutte le età. Per gli aspiranti Robin Hood è disponibile, su prenotazione, il tiro con l’arco.

Chi vuole passeggiare a cavallo per il Bosco potrà farlo in sella a Penelope, Daina, Cora, Altea e Fannì in un percorso guidato sui sentieri del querceto. Gli amanti delle due ruote potranno andare in bicicletta nei circa cinque chilometri di piste sterrate.

L’area verde è adatta anche per festeggiare le proprie occasioni in modo green e consente di rilassarsi sotto gli alberi tra amache e aree isolate, magari leggendo un libro preso in prestito dalla piccola biblioteca ecologica del Bosco, oppure seguendo un percorso didattico adatto ai bambini o lasciando correre il cane nelle aree riservate.

Ce n’è per tutti i gusti al Bosco di Paliano, anche in cucina. L’area verde dispone infatti di un’area picnic e di un’area barbecue attrezzate con tavolini e panche. Un punto ristoro, inoltre, permetterà di assaporare i prodotti del territorio.

Domenica mattina ad accogliere i visitatori saranno Claudia e Domitilla, le titolari del Bosco, figlie del principe Antonello Ruffo di Calabria. Le due sorelle da tre anni hanno avviato sulla tenuta un progetto di green economy. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16 voleranno le Poiane di Harris in uno spettacolo di falconeria e dalle 16 alle 18 una mongolfiera si alzerà sull’area verde. Il Bosco di Paliano sarà aperto dalla mattina alle 10 alla sera.

Il Bosco di Paliano è raggiungibile con i mezzi del trasporto pubblico del Cotral (fermata in via Palianese Sud), l’area protetta sarà fruibile: dal 10 aprile al 12 giugno nei weekend e nei giorni festivi; dal 13 giugno al 31 agosto tutti i giorni; dal 1° settembre al 31 ottobre nei weekend e nei giorni festivi. Maggiori informazioni sul sito ilboscodipaliano.it.

Redazione Digital