“Nel Bosco di Paliano sono giorni di grande fermento perché sta prendendo forma la nuova stagione. Dopo il successo del primo anno di vita, con oltre 10 mila visitatori in circa quattro mesi di apertura estiva, quest’anno il Bosco di Paliano riaprirà al pubblico sabato 1 maggio e ci saranno molte novità ad attendere i visitatori!

Dov’è il Bosco di Paliano? A 3 pochi chilometri dell’autostrada A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro. Cos’è il Bosco di Paliano? 30 ettari di querce secolari con 5 km di sentieri ombreggiati e ciclabili, un incanto per vuole ritrovare il contatto con la natura.

Cosa c’è al Bosco di Paliano? Un Paradiso per fare jogging, fare divertire i più piccoli nell’area dei tronchi, tirare due calci al pallone o giocare a volley. Fare correre i propri cani o semplicemente prendere un po’ di fresco in silenzio, leggere un libro della Biblioteca nel Bosco oppure dondolarsi su un’amaca! A disposizione del pubblico c’è anche un’area pic-nic con i barbecue autorizzati oppure altri tavoli liberi nel Bosco. Un luogo incantato per tutta la famiglia. Nei fine settimana si possono noleggiare le biciclette per grandi e piccini e si possono prenotare attività sportive e didattiche!

Il Bosco è ecosostenibile, non ci sono pattumiere e ad ogni visitatore che lo richiede, verrà data una busta per raccogliere i rifiuti in maniera differenziata. Il Bosco è uno spazio libero senza troppi divieti ma con molto rispetto per l’ambiente, i pochi cartelli sono suggerimenti ‘naturali’.

Il Bosco di Paliano sarà aperto dalle 10 alle 18,00, tutti i fine settimana nei mesi di Maggio e Ottobre, mentre da metà Giugno sarà aperto tutti i giorni fino a metà settembre (tranne il lunedì). Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni. Per chi vorrà venire spesso, potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 – 12 anni) ed over 70. La particolarità di questa tessera? È cedibile, non è nominale e quindi puo anche diventare un bel regalo di natura!

Per maggiori info www.ilboscodipaliano.it o chiamate il 3701533848.

