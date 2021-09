Soddisfazione per la manifestazione realizzata dall’Associazione Milù, “Un borgo in movimento”, nell’ambito delle iniziative realizzate con contributo della Regione Lazio, attraverso il bando “RiparTiAmo – Tourism”, promosso dalla Consigliera regionale Sara Battisti. Tre giorni di sport all’aria aperta, attraverso il quale si è potuto godere del borgo in un’ottica diversa, outdoor e con vocazione sportiva. Il venerdì grande partecipazione per l’allenamento con la coach Elisa Andreozzi, un allenamento funzionale e a corpo libero; il sabato giro in bici attraverso il centro storico, con Antonello Gargiulo; infine, domenica 5 dimostrazione del corretto utilizzo degli attrezzi sportivi permanenti installati nei giardini siti in prossimità della casa comunale, a cura di Gianluca Sarracino e Marika Abatecola, alla presenza dei rappresentanti regionali, on.le Sara Battisti, promotrice del bando, e on.le Mauro Buschini. Un plauso anche dal Sindaco, Francesco Piccirilli, che fortemente ha voluto sostenere il progetto; dalla delegata agli eventi, Elisa Ceccarelli, che ha collaborato fattivamente alla realizzazione dell’iniziativa, e dagli altri membri dell’amministrazione comunale, in particolar modo Andrea Luciani e Fabrizio Piccirilli, presenti e partecipi agli incontri.

“Con questa tre giorni di sport forniamo una visione rinnovata al nostro Comune. Ho visto spesso tanti giovani – e non solo- fare sport all’aria aperta a Falvaterra. In tre giorni abbiamo “insegnato” ai numerosi presenti gli esercizi giusti e, soprattutto, abbiamo fornito loro degli attrezzi che contribuiranno a saziare la voglia di vivere il nostro Paese. Ora entriamo nel circuito ristretto dei Comuni con un’attrattività turistico/sportiva. Un bel traguardo per la mia associazione e per tutto il Paese. Grazie al Sindaco, Francesco Piccirilli, ad Elisa Ceccarelli e alla Consigliera Battisti per il loro supporto. Un ringraziamento sentito va anche a tutti coloro i quali hanno contribuito all’ottima riuscita di questa tre giorni, a Danilo Lucatelli per le foto, a Fabio Chiaro, Anna Fraioli e Martina Sarracino per il supporto logistico, e in generale a tutta l’amministrazione e i dipendenti comunali. Spero in futuro, con la mia Associazione, di contribuire ancora concretamente allo sviluppo di Falvaterra”. Così in una nota, la Presidente dell’Associazione Milù, dott.ssa Elisabetta Crenca.

Redazione Digital