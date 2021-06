di Gianpiero Fabrizi

Un fine settimana di emozioni, colori e profumi. Vivere e scoprire il magnifico borgo di Boville Ernica. Nel nome dei fiori. Degustazione di prodotti tipici ciociari, enogastronomia di qualità, incantevoli itinerari lungo le strade del borgo medioevale. E poi i fiori, tanti fiori.

Sono questi gli ingredienti della seconda edizione di “Borgo in fiore”, la manifestazione curata dalla Pro Loco con il patrocinio dell‘amministrazione comunale che si svolgerà lungo le strade di Boville sabato 19 e domenica 20 giugno; un evento rivolto a chi vive la quotidianità di Boville e soprattutto ai visitatori che tra le altre cose potranno approfittare di momenti di relax e curiosità.

Gli abitanti di Boville saranno chiamati ad abbellire ed allestire composizioni floreali sui propri balconi e nei propri cortili, cornici che verranno poi valutate da una giuria d’eccezione. Tanta la curiosità per le visite guidate, monumenti che si lasceranno in tutto il loro antico splendore, una storia millenaria da raccontare. Boville torna a guardare al futuro, un futuro che parla di cultura e di passione anche per l’olio e gli ulivi, il principale prodotto dell’enogastronomia locale.

Non solo olio naturalmente: il menù della tre giorni a Boville verrà impreziosito con ciambelle della tradizione ciociara, pizza, musica, artisti di strada, mercatini con angoli vintage. Una passeggiata a Boville poi sarà anche l’occasione giusta per ammirare la cinta muraria medioevale che da secoli custodisce tesori di inestimabile valore come il mosaico di Giotto, il sarcofago paleocristiano ed il busto in argento di San Pietro Ispano realizzato da Benvenuto Cellini.

“Un fine settimana all’insegna della bellezza – ha affermato il presidente della Pro Loco, Alberto Biasini – stiamo cercando di andare oltre il semplice concetto di visita e la nostra intenzione è coinvolgere e stuzzicare sempre di più la curiosità di turisti e visitatori. Le proposte floreali, create dai residenti, faranno da cornice e daranno nuova vita ai tanti angoli, ai tanti scorci di Boville. L’obiettivo è anche rendere “Borgo in fiore” un appuntamento permanente nel calendario della nostra cittadina ed anche il sostegno dell’amministrazione comunale ci fa credere che il percorso intrapreso sia quello giusto”.