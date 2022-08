Borgo dei sapori in Ciociaria, boom di visitatori a Giuliano di Roma

“Bagno di folla a Giuliano di Roma in occasione della 16esima edizione della manifestazione Il borgo dei sapori – hanno affermato gli organizzatori – Sono state oltre 4000 le persone presenti alla serata in uno dei borghi più belli del Lazio. Quasi 20 stand gastronomici collocati nei maggiori punti strategici del centro storico che hanno offerto ottimo cibo e una favolosa varietà di prodotti tipici , un percorso che si è esteso a giro per tutto il centro storico di giuliano di Roma. Arte e intrattenimento folkloristico che ha visto esibirsi gruppi folk itineranti lungo tutto il percorso appunto e concludersi con l esibizione sul palco principale de I trillanti. Tantissima gente che con voglia di condivisione e divertimento ha reso la serata ancora più magica. Soddisfazione e orgoglio da parte nostra, del sindaco Adriano Lampazzi e di AF live che non è affatto nuova ad imprese di successo sul nostro territorio, della consigliera Silvia Gabrielli. Numerosi gli addetti ai lavori e le assunzioni che hanno contribuito al successo di questo evento destinato a crescere sempre di più. Che dire… ci vediamo l’anno prossimo”.

Redazione Digital