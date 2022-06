Borgo degli innamorati in Ciociaria, ecco la notte romantica

Un faretto rosso a illuminare il torrino del Palazzo comunale e il lancio delle lanterne, a mezzanotte, sulle terrazze del belvedere di Porta San Nicola, dove tutti gli innamorati potranno baciarsi mentre le magiche fiammelle, alimentate dalla brezza notturna, si alzeranno lievemente verso il cielo. È così che l’Amministrazione di Boville Ernica aderisce alla settima edizione della Notte Romantica che si svolgerà sabato il 25 giugno. Un evento, ideato dal Club dei Borghi più Belli d’Italia di cui il Comune è socio, che cade il sabato successivo al solstizio d’estate e segna l’inizio della bella stagione in modo originale. “Dalle ore 20 il torrino del Municipio comunale rifulgerà di rosso, come simbolo dell’amore e del romanticismo – annunciano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore allo Spettacolo Anna Maria Fratarcangeli – mentre a mezzanotte, grazie alla fattiva collaborazione dell’Associazione Pro Loco del presidente Alberto Biasini, dalle magnifiche terrazze del nostro belvedere ci sarà l’accensione delle lanterne che verranno liberate e trasportate dal vento. È un’occasione unica e magica per gli innamorati di tutte le età che non potranno mancare e che, per l’occasione, potranno ammirare le meraviglie nel nostro centro storico con gli occhi della notte e la magia delle luci. Buona notte romantica a tutti e buona permanenza nel nostro borgo”.

Redazione Digital