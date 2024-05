Bonus psicologo, ultimo giorno per chiedere all’Inps 1500 euro

Bonus psicologo, venerdì 31 maggio è l’ultimo giorno per chiedere all’Inps il sostegno economico per le spese relative a sessioni di psicoterapia ai cittadini che, nel periodo della pandemia Covid e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Il bonus è stato reso strutturale nella legge di Bilancio 2023, ma è il decreto Milleproroghe ad aver rimodulato gli importi fino a un massimo di 1.500 euro a persona, calcolati in base all’Isee del richiedente.

​Secondo l’ordine degli psicologi, in Italia sono 5 milioni i potenziali pazienti che non hanno le risorse economiche per accedere alla cure. Le donne e gli under 35 sono le fasce di popolazione che mostrano i disagi più elevati. corriere.it