“Abbiamo incardinato oggi in IX commissione la mia proposta di legge per istituire nel Lazio un Bonus Assorbenti – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Si tratta di un voucher annuale da 20 euro per le donne tra i 14 e i 35 anni con ISEE inferiore a 20.000 euro. La scelta di rivolgerci a una platea di donne giovani con ISEE relativamente basso è dovuta ad esigenze di bilancio regionale, che chiaramente non ha le possibilità di quello nazionale. Sono tante le iniziative degli ultimi mesi, soprattutto delle amministrazioni con le farmacie comunali, e delle associazioni, volte a sensibilizzare il governo verso il tema della tampon tax. Siamo l’unico Paese occidentale ad avere un’imposta così alta sugli assorbenti, negli altri Stati l’iva è stata ridotta al minimo oppure completamente abolita: è impensabile che da noi si discuta ancora sull’opportunità o meno dell’Iva al 22% sugli assorbenti. Quando verrà approvata la mia Legge, la Regione Lazio sarà capofila in questa battaglia per le donne, la prima regione italiana ad adottare uno strumento per eliminare fattivamente l’iva rimborsandola alle donne con un bonus annuale. È un messaggio forte al governo Draghi: è giunto il momento di abolire la tampon tax in Italia e metterci al pari con gli altri Paesi europei”.

Redazione Digital