Bonifici in 10 secondi, senza costi aggiuntivi ok dell’Europa

Il denaro dovrà spostarsi all’interno dell’Unione europea nel giro, al massimo, di 10 secondi. Il Parlamento europeo ha infatti adottato in via definitiva il regolamento sui bonifici istantanei, volto a garantire che i pagamenti arrivino immediatamente nei conti bancari dei clienti e delle imprese in tutta l’Ue. Il provvedimento prevede inoltre che le commissioni richieste sui trasferimenti immediati non possano essere superiori a quelli applicati alle operazioni non istantanee (come, spesso, invece accade per i bonifici all’interno dei confini nazionali). Il nuovo regolamento Ue mira a garantire che i clienti e le aziende, in particolare le pmi, non debbano attendere a lungo il denaro proveniente dai bonifici, e a migliorare la sicurezza dei trasferimenti monetari. Le banche e gli prestatori di servizi di pagamento (Psp) dovranno garantire che i bonifici vengano immediatamente processati. Il testo, già concordato con i governi dell’Ue, aggiorna le attuali norme dell’area unica dei pagamenti in euro. Un bonifico istantaneo dovrà essere processato, indipendentemente dal giorno o dall’ora, e il denaro arrivare sul conto del beneficiario entro dieci secondi. Il pagatore riceverà la conferma dell’esecuzione del pagamento a favore del beneficiario designato entro dieci secondi. Gli Stati membri la cui moneta non è l’euro dovranno comunque applicare le norme per i conti che già hanno la possibilità di effettuare operazioni in euro, anche se dopo un tempo di transizione più lungo. Ci sarà inoltre una deroga al bonifico entro dieci secondi per i suddetti conti bancari se effettuati al di fuori dell’orario lavorativo. corriere.it