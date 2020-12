“C’è grande soddisfazione per l’avvio delle operazioni di bonifica della discarica ‘Le Lame’, situata nella piana del fiume Sacco nel comune di Frosinone grazie ad un investimento regionale di oltre 10,8 milioni di euro – ha affermato il segretario PD Frosinone, Andrea Palladino – Sono stati definitivamente sbloccati i finanziamenti che erano stati predisposti da Mauro Buschini quando era assessore all’ambiente. Grazie a quell’impegno di Buschini, che ha sempre dimostrato interesse e attenzione alle questioni ambientali e attuato interventi concreti e di immediata realizzazione, oggi è possibile intervenire per bonificare una delle aree più inquinate e per rimuovere tutti i rifiuti ospitati nella discarica ‘Le Lame’. La città di Frosinone con questa operazione di risanamento riceverà un grande beneficio per l’ambiente territoriale e per la salute dei cittadini, nonostante l’inerzia dell’amministrazione comunale. Il Circolo del PD considera tale avvenimento una ulteriore e significativo risultato dell’azione di governo regionale che in modo responsabile e tangibile garantisce il benessere dei cittadini e assicura un ambiente sano e salubre. Questo è l’impegno che intendiamo assumere per una città vivibile e moderna”.

Redazione Digital