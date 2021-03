Bombette pugliesi, crostino di pane con cime di rapa. Ingredienti per 9/10 bombette capocollo di maiale 4 fette di carne da 115/120 gr ognuna, pancetta steccata 150 gr, caciocavallo 15/20 gr per ogni involtino, prezzemolo 1 ciuffo, aglio 1 spicchio, pane grattugiato, pane pugliese 2 fette, cime di rapa, olio extravergine di oliva, peperoncino, sale, pepe.

Prendete le fette di capocollo e tagliatele a metà per la lunghezza, poi rendetele più sottili con un batticarne facendo attenzione a non romperle ponendo dei fogli di carta forno sotto e sopra la fetta. Condite la carne con un pizzico di sale e pepe e adagiatevi sopra la pancetta tagliata molto sottilmente.

Sistemate dei pezzetti di caciocavallo sulla fettina, qualche fettina sottile di aglio e del prezzemolo tritato. Arrotolate la carne in un involtino ben stretto cercando di chiudere verso l’interno le due estremità in modo da non fare fuoriuscire il formaggio durante la cottura.

Formate questi fagottini per poi preparare una panatura con il pangrattato, un pizzico di sale e un filo d’olio. Io ho scelto di impanarle ma “le classiche” sono senza pane grattugiato. Passatevi le bombette facendola aderire bene anche ai lati. Con uno stecchino lungo infilzate 5/6 bombette, dipende dalla loro grandezza.

Sistemate le bombette in una teglia unta di olio, conditele con un altro filo d’olio e cuocetele in forno preriscaldato a 200°C per 35/40 minuti circa. Per rendere più dorata la superficie delle bombette terminate la cottura azionando il grill per pochi minuti. Ho accompagnato le bombette con un crostino di pane pugliese e delle cime di rapa ripassate in padella con olio, aglio e peperoncino.

Foto e ricetta di Stefania Mione