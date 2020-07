Una bomba d’acqua si è abbattuta nel pomeriggio sulla città, bloccando alcuni automobilisti nei sottopassi. Alcune persone rimaste bloccate dentro le loro auto si sono messe in salvo a nuoto. Il violento acquazzone che si è abbattuto su Palermo ha provocato numerosi disagi tra gli automobilisti. In via Imera una giovane è rimasta bloccata in un sottopassaggio totalmente allagato ed è stato necessario l’intervemnto dei vigili del fuoco. Sottopassi allagati anche in viale Regione Siciliana e in via Messina Marine. Decine le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco. Data la grande quantità d’acqua caduta, un uomo ha improvvisato una nuotata al centro di una strada allagata, schivando i rifiuti che affioravano. ilmessaggero.it