Bomba d’acqua in Ciociaria, superstrada allagata e vie bloccate

di · 10 Settembre 2025

Bomba d’acqua in Ciociaria. Diversi temporali hanno colpito questa mattina la provincia di Frosinone. Gravi disagi ai cittadini. Danni ad abitazioni, vetture e coltivazioni.  Superstrada Sora-Frosinone allagata e sottopassi sommersi. L’allerta resta alta. 

Redazione Digital