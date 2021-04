di Fabio Paris

Perdite occulte e caro bollette Acea, a Ferentino interviene Gioventù Nazionale al fianco dei cittadini. Quello del caro bollette Acea a seguito di perdite nelle condutture è da sempre un tema caldo per i cittadini. Lo sanno bene i residenti della Località “Vallone” a Ferentino che, a seguito di ricorrenti segnalazioni, hanno denunciato le continue fuoriuscite d’acqua dalle condutture. Oltre all’amministrazione comunale, anche le associazioni territoriali si sono mosse al fianco dei cittadini. Tra queste Gioventù Nazionale che, con la sua presidente Claudia Angelisanti, fa sapere di essere stata tra le più attive nell’esortare, assieme all’amministrazione, l’ente concessionario del servizio affinché provvedesse al ripristino dell’efficienza dello stesso.

Claudia Angelisanti

“Dopo diversi mesi, finalmente il tratto di conduttura idrica in località Vallone è stato ripristinato. La paura, per i residenti, resta quella di trovarsi davanti al caro bollette derivante da tale disservizio. Come Gioventù Nazionale di Ferentino vigileremo assieme all’amministrazione affinché possano essere apportati gli opportuni sgravi qualora si verificassero tali circostanze”.