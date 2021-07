Si svolgerà domani sera, mercoledì 28 luglio, a partire dalle 18:30 nella suggestiva cornice della piazzetta della Chiesa di San Nicola, in via Arringo, la presentazione della “Guarcino-Campocatino 2021”. Verranno tolti i veli, a cinquant’anni esatti dall’ultima edizione della mitica “Dieci Miglia”, al ritorno delle competizioni automobilistiche sui tornanti che collegano il caratteristico borgo ernico con la rinomata stazione sciistica invernale. Gli organizzatori e gli amministratori locali andranno a svelare le caratteristiche di questa competizione, riservata alle autostoriche che si disputerà nel week end del 7 ed 8 agosto e che vedrà numerose iniziative collaterali coerenti con la mission che ha portato alla creazione di questo evento. Non solo lo sguardo al passato delle competizioni, ma anche attenzione alla sicurezza stradale, con la presenza del “Pullman Azzurro” della Polizia Stradale, la sfilata di auto d’epoca, la kermesse delle auto del Cavallino Rampante con il Ferrari Club Fiuggi, l’esibizione della Scuola di Golf della ASD Tee Rock, lo spazio gastronomico con l’Unione Pizzaioli di Fiuggi a Campocatino ed altro ancora. E naturalmente si parlerà della competizione vera e propria, entrando nel tema tecnico della gara riservata alle auto storiche. Il tutto verrà svelato nei dettagli mercoledì sera a Guarcino.

