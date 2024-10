Bolidi sfrecciano in Ciociaria, ecco il raduno delle supercar

“Sale l’attesa per il raduno supercar in programma, a Cassino e Montecassino, domenica 27 ottobre – hanno affermato gli organzzatori – Un evento, patrocinato dal Comune di Cassino che vedrà la partecipazione di oltre 40 automobili sportive, tra Ferrari e Lamborghini: una carovana speciale, colorata, rombante, che partirà dal cuore della città, corso della Repubblica, per poi raggiungere il Monastero di Montecassino. Una vetrina d’eccezione per un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori. Il programma prevede l’arrivo alle 10, presso Hotel Edra, dove si raggrupperanno tutte le supercar per proseguire verso il centro di Cassino. Alle 10.30 l’arrivo in corso della Repubblica, dove tutti i visitatori potranno ammirare e fotografare le supercar che parteciperanno al raduno. Alle 11.30, la partenza per il “Sacro Monte”, a cui seguirà la visita in Abbazia”.

Redazione Cassino