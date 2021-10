“E’ tutto pronto per la ventesima edizione del Giro Valle del Liri, manifestazione riservata alle Auto d’Epoca, che si svolgerà dal 8 al 10 Ottobre 2021 attraversando incantevoli paesaggi nel cuore della Ciociaria – hanno affermato gli organizzatori – La manifestazione, organizzata dal CAMEF di Frosinone che quest’anno festeggia il suo trentacinquesimo compleanno è patrocinata dal Comune di Frosinone e vanta la partecipazione di importanti vetture che hanno fatto la storia del motorismo storico italiano. Grande interesse da parte degli appassionati per questa Ventesima edizione, si prevede infatti la partecipazione di oltre 50 equipaggi provenienti da tutta l’Italia e, per la prima volta, anche dall’estero, che durante la tre giorni di kermesse percorreranno oltre 250Km e avranno la possibilità di attraversare il nostro territorio alla scoperta delle bellezze architettoniche e naturali che esso riserva.

La partenza è prevista venerdì 8 ottobre alle ore 15,30 da villa Ecetra – Patrica – alla volta del Kartodromo di Arce dove si svolgeranno le prime prove di regolarità e dove verrà assegnato al primo classificato, il trofeo “Tittino Turriziani” messo in palio dal Dr. Roberto Turriziani. La carovana di Auto Storiche proseguirà poi verso Isola del Liri dove è previsto il passaggio sul ponte della Cascata, unica nel suo genere, per poi proseguire sulla via Maria in direzione di Frosinone con arrivo alle ore 18,00 presso l’hotel Bassetto di Ferentino dove si terrà la cena ed il pernottamento. Il 9 ottobre dalle 8,30 ci sarà un’esposizione statiche di tutte le vetture partecipanti nella Villa Comunale di Frosinone, si potranno così ammirare vetture di straordinaria bellezza frutto del genio creativo delle migliori case costruttrici dell’epoca. Tra le più interessanti automobili partecipanti si segnalano: una Lancia Lambda del 1927, una Fiat Balilla del 1934, una lancia Aprilia del 1941, una Cisitalia 202 del 1948 oltre a Jaguar XK 140 del 1955, Porsche 356A del 1959, Lancia Aurelia B20 del 1952, Alfa Romeo Touring spider del 1963 e la famosa Lancia Aurelia B24 del 1956 icona del film “Il Sorpasso” di Dino Risi. Alle 9,30 le auto partiranno alla volta dei borghi dei Monti Lepini: Patrica, Supino, Morolo, Sgurgola, Montelanico e Carpineto Romano per raggiungere Fossanova dove si erge maestosa l’Abbazia cistercense del 1208, dall’austero stile gotico interessante testimonianza del patrimonio culturale italiano. Nel pomeriggio si ripartirà alla volta di Sabaudia percorrendo il lungomare con le sue famose dune per raggiungere San Felice perla del promontorio del Circeo ove, si terrà la cena di gala ed il pernottamento presso il Circeo Park Hotel. Domenica mattina gli equipaggi partiranno in direzione di Terracina, Monte San Biagio, Lenola, Vallecorsa. Arrivati a Castro dei Volsci gli equipaggi, accompagnati dalla Pro Loco, potranno ammirare il Monumento alla Mamma Ciociara e il paesaggio mozzafiato visibile dalla terrazza sulla Ciociaria. In questo borgo tra i più suggestivi della provincia di Frosinone, i partecipanti potranno visitare la casa museo di Nino Manfredi il quale, con Vittorio De Sica nato a Sora e Marcello Mastroianni nato a Fontana Liri, sono considerati i migliori esponenti della cinematografia italiana. Durante i tre giorni della Kermesse agonistica, i radunisti si sfideranno a colpi di cronometro per aggiudicarsi l’agognata vittoria di questa affascinante gara di regolarità giudicata dai top drivers italiani, tra le cinque migliori gare del calendario manifestazioni ASI. Il CAMEF, infatti, è stato premiato negli anni 2007,2010,2018 e 2019 con la Manovella d’Oro, ambito riconoscimento assegnato alle migliori manifestazioni di Auto d’Epoca. www.girovalledelliri.it Sponsor Banca popolare del Frusinate, T7 Turriziani Petroli, Marcoccia Multiservizi, Donfrancesco e Partners, Winni’s, Casale del Giglio, Autoricambi Cefaloni, Coldiretti, Gruppo Zeppieri Costruzioni, Roana Serramenti, Market Service, Interior Car Repair, Il Ciclista, Gioielleria Mazzocchia.

Il Presidente del CAMEF Avv. Giuseppe Dell’Aversano”.

Redazione Digital