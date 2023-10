Bolidi sfrecciano in Ciociaria, ecco il Giro della Valle del Liri

Torna l’atteso evento di regolarità storica organizzato dal CAMEF: il Giro Valle del Liri, giunto alla sua 22ª edizione. I giorni 6, 7 e 8 ottobre 2023 saranno dedicati a celebrare la storia delle auto d’epoca, con un’ampia partecipazione di equipaggi provenienti da tutta Italia e, in una prima storica, anche dall’estero, rappresentati da Svizzera, Francia e Spagna. Saranno 45 gli equipaggi ai nastri di partenza con veicoli di particolare interesse storico tra cui diverse vetture anteguerra come la Fiat 501 Sport del 1926, Fiat 508 “Coppa d’Oro” del 1934, oltre a diverse Lancia, Jaguar e Porsche dal fascino intramontabile. Questa edizione speciale commemora i 100 anni dell’Aeronautica Militare Italiana e prevede un passaggio emozionante e prove di regolarità all’interno dell’Aeroporto “G. Moscardini” per far conoscere a tutti i partecipanti questa eccellenza del nostro territorio. Il programma inizierà venerdì 6 ottobre con la partenza dalla Villa Comunale di Frosinone, con un itinerario che toccherà l’Aeroporto Moscardini, Sgurgola e Anagni, con una sosta per visitare la Cattedrale e la Cripta. Il ritorno è previsto intorno alle 18:00 presso la Villa Comunale. Il prossimo 7 ottobre, dalle 10:00, le auto partiranno dalla Villa Comunale per un affascinante percorso attraverso la Via Maria in direzione Isola del Liri, attraversando il pittoresco ponte della Cascata. Il viaggio proseguirà verso Arpino, Santopadre e si concluderà con una pausa pranzo a Pontecorvo. Nel pomeriggio, si riprenderà il cammino in direzione di Pico, Campodimele, Itri e si arriverà a Gaeta nel tardo pomeriggio. Domenica 8 ottobre, il Giro partirà da Gaeta e si dirigerà verso il Museo Villa di Tiberio a Sperlonga, continuando lungo la strada panoramica fino a Itri, Fondi, Vallecorsa e concludendosi a Castro dei Volsci. A Villa Ecetra si terrà il pranzo conclusivo e la premiazione dei vincitori che avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente alla prossima edizione del Giro Di Sicilia. . Altra novità di questa edizione, infatti, è la partnership tra il CAMEF e il Panormus di Palermo. L’evento promette emozioni e ricordi indelebili per gli appassionati di auto d’epoca, con un tributo speciale all’Aeronautica Militare Italiana. Il CAMEF è da sempre impegnato a far scoprire e valorizzare le bellezze del nostro territorio attraverso itinerari sempre diversi che riscontrano ogni anno un grande interesse tra gli appassionati dei veicoli storici. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito della manifestazione www.girovalledelliri.it

Redazione Digital