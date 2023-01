Bolidi sfrecciano in Ciociaria, ecco 12 Ore Winter Trophy

“È tutto pronto per l’edizione 2023 del 12 Ore Winter Trophy: la Manifestazione invernale iscritta a calendario ASI riservata alle Auto d’epoca e organizzata dal CAMEF di Frosinone che vedrà ai nastri di partenza 60 vetture provenienti da tutta Italia – hanno affermato gli organizzatori – Il format della manifestazione, che ha raccolto un forte apprezzamento da parte degli appassionati della Regolarità Classica, prevede, nella sola giornata di Sabato 28 gennaio, un percorso prevalentemente montano, che si snoda lungo 180km con 50 prove di regolarità e 4 Controlli a tempo. La presenza della neve lungo il percorso contribuirà a rendere ancora più avvincente la gara e il divertimento sarà assicurato. L’appuntamento è per Sabato 28 gennaio 2023 alla Villa Comunale di Frosinone, dove, a partire dalle 10, inizieranno le operazioni di verifica e punzonatura degli equipaggi iscritti. Durante le verifiche verranno istallati su ogni vettura dei rilevatori GPS, forniti dall’azienda BeTraced, che permetteranno di conoscere in tempo reale l’esatta posizione di tutti i partecipanti. Una novità assoluta che, oltre ad elevare gli standard di sicurezza, pone quest’evento al pari dei Grandi Eventi Italiani riservati alle Auto Storiche. Il percorso, studiato in collaborazione con la Scuderia del Tempo Perso, precede che i 60 equipaggi in gara dopo lo Start delle 14.30 da Frosinone, si dirigeranno verso il lago di Canterno, alla volta di Porciano e Acuto per continuare verso Piglio e gli Altipiani di Arcinazzo. Dopo una breve sosta e il riordino dei partecipanti, si proseguirà alla volta di Subiaco, Jenne con arrivo a Campocatino dove è prevista la cena. Dopo essersi rifocillati si ripartirà scendendo verso Guarcino, Vico nel Lazio, Collepardo, Alatri con arrivo intorno alle 22.30 nella parte alta di Frosinone nei pressi di P.le Vittorio Veneto dove i partecipanti saranno accolti con con vin brûlé e dolci tipici Ciociari.

Domenica 29 presso l’hotel Bassetto di Ferentino la premiazione dei vincitori. L’intento degli organizzatori è quello di rendere il 12 Ore Winter Trophy la Manifestazione Invernale di riferimento del Centro Italia, attirando così un folto numero di appassionati che avranno modo di conoscere e apprezzare le bellezze della Ciociaria. Il CAMEF, infatti, attraverso i propri iscritti e le varie iniziative, da sempre promuove la passione per il motorismo storico e la valorizzazione del nostro Territorio. Un ringraziamento agli sponsor TimeSport24.it, Otovision, BeTraced e alla Scuderia del Tempo Perso per la parte tecnica”.

Redazione Digital