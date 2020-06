L’Università Bocconi scala nuove posizioni nelle classifiche globali. Il «Financial Times» pubblica oggi il ranking Global Master in Finance all’interno del quale la laurea magistrale in finanza dell’Ateneo milanese guidato da Gianmario Verona e presieduto da Mario Monti risulta la settima migliore al mondo. In questa speciale graduatoria la Bocconi, unica italiana presente, supera il Mit di Boston che ha perso una posizione scendendo quest’anno all’ottavo posto.

Nella top ten, il biennio di finanza della Bocconi era entrato quattro anni fa, in decima posizione. Da allora, tutti gli indici sono via via ulteriormente migliorati. Spiega Stefano Caselli, il prorettore all’internazionalizzazione: «Il 55% dei punteggi è dato dalle posizione raggiunte nel mondo del lavoro dagli ex studenti, il 45% dalla qualità dell’Università. E qui entrano in gioco anche la percentuale di studenti stranieri nel nostro biennio magistrale e la percentuale di donne, oggi pari al 38%». Le iscrizioni internazionali, dice ancora Caselli, non hanno fin qui risentito della crisi sanitaria «anzi, fatta eccezione per i giovani provenienti dall’Asia che hanno ancora un problema di visto che speriamo di risolvere presto, le richieste dal resto del mondo sono aumentate. Milano resta attrattiva per i giovani che puntano a percorsi formativi di grande qualità».

Il quotidiano britannico rileva, tra le altre cose (i criteri sono 19) come i laureati in via Sarfatti trovino posizioni di lavoro adeguate entro tre mesi dal conseguimento del titolo e vedano la propria retribuzione incrementare in tre anni mediamente più di due terzi. «Il Master of Science in Finance consolida anno dopo anno la sua reputazione, evidenziata dalla classifica più prestigiosa e più competitiva come quella del Financial Times —conclude Caselli — grazie una programma robusto e a diversi fattori, dalla la selezione degli studenti a livelli di eccellenza, al placement a livello internazionale, dalla qualità della didattica e allo standing della faculty che sviluppa la propria ricerca nell’ambito di Finance». corriere.it