Bloccata nave russa in Europa, prima vittima delle sanzioni

Una nave fortemente sospettata di appartenere a una compagnia russa presa di mira dalle sanzioni: è il primo effetto concreto delle ritorsioni decise dall’Occidente in seguito all’aggressione di Mosca in Ucraina.Il mercantile trasportava automobili ed era diretto a San Pietroburgo. A far scattare il blocco sono state le autorità doganali della Francia durante untransito nella zona di Honfleur, sulla Manica, in Normandia. L’unità è stata dirottata e messa in stato di fermo nel porto di Boulogne sur Mer. L’ambasciata russa a Parigi ha chiesto immediate spiegazioni sull’accaduto.

Il mercantile preso di mira è il Baltic Leader , misura 127 metri e batte per l’appunto bandiera russa. Verso le 2 di notte la barca è stata sottoposta a un controllo nella zona del Pas de Calais; dopo che è risultato che la società armatrice poteva avere connessione con gli interessi presi di mira dalle sanzioni, la Baltic Leader, con il carico e l’equipaggio (composto da una ventina di marittimi) è stata costretta a dirigersi verso Boulogne. corriere.it