Blitz nell’appartamento, in Ciociaria market della droga scattano le manette

I Carabinieri al termine di predisposti servizi focalizzavano l’attenzione su un 26enne rumeno ed effettuavano nei suoi confronti, inizialmente una perquisizione personale e successivamente una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione in Fiuggi. Durante la perquisizione i Carabinieri rinvenivano nella sua disponibilità un panetto di sostanza stupefacente del tipo “hashish” del peso di 80 grammi, un involucro di cellophane contenente grammi 2 di infiorescenze di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, un taglierino ed un bilancino elettronico entrambi intrisi con sostanza stupefacente del tipo “hashish” e la somma di euro 695 tutte in banconote di piccolo taglio come prova dello spaccio anche di modiche quantità. L’uomo veniva arrestato e tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa di convalida e giudizio direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital