Blitz in Ciociaria, scoperto market della droga 56enne arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sora, quelli delle Stazioni di Casalvieri, Alvito e Vicalvi, congiuntamente ai militari del Nucleo Mobile del Gruppo della Guardia di Finanza di Cassino, nella mattinata del 15 ottobre, hanno effettuato una perquisizione congiunta a Casalattico presso l’abitazione di un 56enne, nato in Francia ma residente nel territorio. La perquisizione è stata effettuata con l’ausilio di due unità cinofile dei Carabinieri del Nucleo di Roma Santa Maria di Galeria, in particolare con i cani “Tino” e “Natan”, specializzati nella ricerca di armi il primo e di droga il secondo.

La condivisione e la collaborazione tra i colleghi della Compagnia di Sora e del Gruppo di Cassino, infatti, ha permesso di unire le forze partendo da un’informazione, che ciascun reparto aveva ricevuto in autonomia, e cioè che presso l’abitazione dell’uomo questi potesse detenere delle armi. I militari, che già avevano collaborato in passato, hanno effettuato ognuno per la parte di competenza le prime verifiche ed accertamenti e dalle prime ore del mattino, con un dispositivo di osservazione e pedinamento coordinato dalla Procura della Repubblica di Cassino ed attuato da militari di entrambe le compagini, è stata cinturata l’abitazione. Una marescialla della Compagnia Carabinieri di Sora, “armata” di cartellina, si è presentata al cancello della casa attenzionata e, dopo aver citofonato, ha chiesto a alla persona alcune informazioni per procedere ad una notifica, è riuscita a farsi aprire ed a farlo uscire all’esterno: tutto intorno c’era un dispositivo di protezione già pronto ad intervenire in caso ci fosse stato il segnale che qualcosa non stesse funzionando. Si è dato così corso ad una prima perquisizione presso la prima abitazione dove effettivamente, grazie alle segnalazioni del cane “Tino”, sono state trovate delle armi anche se si trattava di pistole scacciacani, prive di tappo rosso e con relativo munizionamento. Parallelamente, invece, “Natan” fiutava altro e segnalava la presenza di droga. In particolare la segnalava in un’abitazione adiacente, sempre nella disponibilità del 56enne.

Con le chiavi che egli aveva, i militari sono entrati nell’altra abitazione e “Natan” li ha guidati a rinvenire circa 170 grammi di cocaina, già suddivisa in 115 dosi, di vario peso, 5 panetti di hashish e alcuni frammenti per oltre mezzo chilo e una busta sigillata con circa 200 grammi di marijuana. Tutto l’assortimento delle droghe ordinarie, a disposizione. Vi era inoltre materiale per il confezionamento, tra cui un bilancino di precisione, altre pistole scacciacani (in tutto ne sono state rinvenute 4). Successivamente, presso la Compagnia di Sora, in Via Barea, i Carabinieri ed i Finanzieri si sono trasferiti per redigere tutti gli atti ed eseguire, sul conto dell’arrestato i rilievi sulla persona, prima che lo stesso venisse associato alla casa circondariale di Cassino, dove rimarrà a disposizione del PM inquirente della Procura della Repubblica di Cassino, in attesa dell’udienza di convalida.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, gli indagati potranno far valere le proprie difese ai sensi del vigente c.p.p.

Redazione Digital