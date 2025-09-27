Blitz in Ciociaria, scoperta la fabbrica clandestina di sigarette più grande d’Europa

Avevano scelto un luogo tranquillo, un capannone immerso nel verde, lontano da occhi indiscreti. E invece, nelle campagne di Villa Santa Lucia, nel Cassinate, si nascondeva una grande fabbrica di sigarette clandestine. Era lì da mesi, ma nessuno lo aveva notato perché l’attività si svolgeva sotto terra. Una sorta di bunker nel quale gli operai non solo lavoravano, ma alloggiavano grazie a delle brandine a loro disposizione. Il tutto per una produzione stimata di 7 milioni di unità al giorno. Il blitz della Guardia di Finanza, questa mattina all’alba, ha portato al più grande sequestro di sigarette mai operato in Italia: qualcosa come 150 tonnellate di tabacco lavorato. Parallelamente sono scattati i sigilli per tutti i materiali necessari per impacchettare il tabacco imitando i maggiori marchi sul mercato: Marlboro, Camel, Winston, Benson & Hedges. La capacità lavorativa è imponente, in grado di trasformare il tabacco in sigarette con un ritmo di 5 mila sigarette al minuto. L’ingresso di questo capannone industriale non è a vista: per entrare occorre utilizzare un telecomando che solleva una struttura in alluminio che consente di scendere sotto terra, in un grande laboratorio di circa 3.200 metri quadrati. Una volta all’interno gli operai avevano tutto a disposizione per dimorare in libertà: letti, cucina, mensa, docce. Il tutto per 18 persone.

Il valore della struttura e del tabacco sequestrato, complessivamente, si aggira sui 53 milioni di euro. I finanzieri, oltre ai sigilli, hanno operato un arresto per contrabbando. In giornata si conoscerà il nome e chi sono le persone denunciate. corriere.it