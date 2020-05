Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di R.D.S., 38enne sorano, disoccupato, con precedenti per furto, estorsione, minacce, droga, lesioni, truffa, resistenza. L’uomo era ricercato dal luglio scorso, a seguito di Ordine di carcerazione del Tribunale di Cassino (FR), datato 25.07.2019. ex artt. 110, 629 e 628 CP (rapina ed estorsione) per fatti avvenuti a Sora, circa dei cavalli sottratti ad una persona del luogo. R.D.S. si nascondeva in un’abitazione in via Agnone. Da diverso tempo i Carabinieri tenevano sotto osservazione diverse residenze. Questa mattina, avuto sentore della possibile presenza, è scattato il blitz.

Redazione Sora