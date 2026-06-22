Blitz delle forze dell’ordine, in Ciociaria controlli a tappeto

La Polizia di Stato ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Fiuggi, al quale ha partecipato personale del locale Commissariato di P.S. ed una unità cinofila antidroga della squadra cinofili della Polizia di Stato di Nettuno. Il servizio ha interessato le principali arterie stradali che raggiungono il centro cittadino, in particolar modo i vicoli del centro cittadino. In piazza Spada, nel corso delle identificazioni di alcuni soggetti, il cane antidroga mostrava particolare attenzione nei confronti di uno di loro. Successivo controllo permetteva di rinvenire addosso ad un uomo, di 34 anni residente a Fiuggi, della sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi per un peso di circa 0,75 grammi e pertanto, è stato segnalato alla locale Prefettura per violazione della normativa sugli stupefacenti. Nel complesso, il servizio posto in essere a Fiuggi, con 2 posti di controllo ha permesso di verificare la regolarità di circa 15 veicoli e di controllare circa 70 persone, di cui circa 12 con precedenti di polizia. Ulteriori servizi di controllo straordinario saranno svolti nei prossimi giorni.

Redazione Digital