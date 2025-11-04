Black Friday, in Italia acquistano 8 consumatori su 10

Sebbene il 28 novembre non sia ancora dietro l’angolo, oltre otto italiani su dieci lo hanno già cerchiato – in nero – sul calendario. Si tratterà infatti del Black Friday 2025, occasione in cui ben l’84% dei consumatori da Nord a Sud prevede di fare acquisti. Lo ha stimato una rilevazione condotta da PwC in vista dell’evento su un campione di 10 mila persone in cinque Paesi (Francia, Germania, Irlanda, Turchia e per l’appunto Italia), evidenziando inoltre come i nostri connazionali prediligeranno lo shopping online con consegna a domicilio (46,8%) o in modalità click and collect (16,4%) rispetto alle compere nei negozi fisici (36,8%). Principale motivo di insoddisfazione verso questi ultimi: «code e punti vendita troppo affollati». Tanto più sotto Natale. A proposito di Natale, tre consumatori italiani su dieci prevedono di acquistare «fino alla metà dei regali» proprio durante il Black Friday o il Cyber Monday, mentre solo il 10% non ha intenzione di approfittare di alcuna offerta. Categorie merceologiche più gettonate? Articoli per la casa (23%), abbigliamento (38%) e, complice la natura dello stesso Cyber Monday, soprattutto elettronica e tecnologia (44%). Quanto poi al budget, la spesa prevista si è rivelata in aumento rispetto all’anno scorso: da 229 a 246 euro a testa, cifra «superiore a quella registrata in Francia (226) ma lontana dalla media europea (269)». Più nel dettaglio – si apprende ancora – mentre «il 62,8% degli italiani prevede di spendere quanto l’anno scorso, il 21,6% dichiara di voler aumentare il budget». Solo il 15,6%, invece, intende ridurlo. Come messo in luce dagli autori dell’indagine, un’altra evidenza concorre infine a rendere il comportamento d’acquisto degli italiani «sempre più ibrido e multicanale»: il fatto che in queste settimane la pianificazione degli acquisti si stia verificando prevalentemente online. Se infatti da un lato «il 46,4% dei consumatori consulta i siti dei rivenditori – come Amazon – e il 34% utilizza motori di ricerca per confrontare offerte e prezzi», dall’altro neppure un quarto degli intervistati (24,1%) «continua a visitare anche i punti vendita fisici». Nulla comunque di cui stupirsi, considerati per esempio i 62,5 miliardi di euro a cui Netcomm prevede che arrivi quest’anno il giro d’affari dell’ecommerce nel nostro Paese (+6% sul 2024). corriere.it