Classifica Slow Food. Di seguito la lista delle Chiocciole, assegnate ai «birrifici eccellenti e slow riconosciuti per la qualità e la costanza delle birre, ma anche per il ruolo svolto nel settore birrario nazionale, per l’identità e per l’attenzione al territorio e all’ambiente», e quella delle Eccellenze del Lazio.

Le Chiocciole: Hilltop – Bassano Romano (VT); Vento Forte – Bracciano (RM).

Le Eccellenze: Ritual Lab – Formello (RM); Eastside – Latina; Eternal City Brewing – Roma; Jungle Juice – Roma; Rebel’s – Roma.

Redazione Digital