Quasi 19 milioni di ettolitri. Tanta è la birra che, secondo Assobirra, gli italiani bevono, in media, in un anno. E, come prevedibile, i consumi tendono a salire nei mesi estivi. Ma come orientarsi di fronte allo scaffale? Cosa scegliere all’interno di un’offerta variegata in termini di ingredienti, modalità di produzione e prezzi? Un aiuto arriva da Altroconsumo, che ha analizzato 28 prodotti in bottiglia disponibili nella grande distribuzione. Nello specifico l’analisi ha riguardato birre chiare a bassa fermentazione del tipo Lager e Pilsner.

La birra migliore, secondo Altroconsumo, è Menabrea Original. Il prodotto, il cui prezzo medio per bottiglia si attesta sugli 84 centesimi, ha ottenuto una valutazione pari a 77/100, indice di ottima qualità. Al secondo posto, con 74/100, si collocano la birra di Peroni e la Lager della linea 4 luppoli di Poretti. Il podio è completato dalla Lager di Dreher, con 73/100.

Il riconoscimento “miglior acquisto”, che segnala il prodotto con il miglior rapporto qualità/prezzo, va a Perlenenbacher, il brand distribuito da Lidl. La sua Pilsener ha ottenuto 69/100, sinonimo di buona qualità. Il prezzo? 50 centesimi a bottiglia, il più basso tra quelli presi in considerazione nel test.

Il test è sviluppato a più livelli. In primo luogo è stata esaminata l’etichetta, così da verificare la completezza delle informazioni (dall’elenco degli ingredienti ai consigli sulle modalità di servizio). In parallelo sono state compiute le analisi di laboratorio, che hanno preso in considerazione molteplici parametri (acidità, quantità di malto/altri cereali, colore etc). Infine le birre sono state assaggiate e vagliate da 15 esperti. corriere.it