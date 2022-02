Birra del Borgo, ecco l’acquisizione del birrificio di Collerosso

Acquisizione del birrificio di Collerosso, il plauso del presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis, e del consigliere del cda Angelo Giovanni Ientile, già commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Rieti. «È un’ottima notizia quella che ci arriva da Borgorose, in provincia di Rieti, con l’acquisizione del birrificio di Collerosso all’indomani della cessazione da parte di “Birra del Borgo”. A rilevarla dalla Ab-Inbev Matteo Corazza, un giovane mastro birraio proprio di Borgorose, che con sacrificio e passione ha deciso di riportare in attività un’azienda fiore all’occhiello della provincia di Rieti e riconosciuta in tutto il Paese per la qualità della sua birra artigianale.

Francesco De Angelis

C’è chiaramente molta cautela, – ha commentato il presidente De Angelis – anche perché è solo di pochi giorni fa la notizia dei licenziamenti da parte della multinazionale Ab-Inbev, ma un passo alla volta, e con concretezza, si potrà riprendere a parlare di sviluppo e di occupazione. Il Consorzio Industriale del Lazio, attraverso la sua nuova mission, potrà essere di sostegno reale alle imprese del territorio, essendo un organismo intermedio di gestione delle risorse regionali, comunitarie e del Recovery Fund e con diverse opportunità fino ad oggi non comprese nelle attività di gestione dei Consorzi industriali.

Ci occuperemo inoltre di promozione internazionale e contribuiremo allo sviluppo di sinergie di tipo distrettuale, con la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio, oltre ad erogare servizi ad alto valore aggiunto per le imprese. Senza dimenticare che sarà competenza del Consorzio anche la gestione di incentivi e contributi a favore delle imprese, sulla base di piani triennali di investimento approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Sviluppo ed occupazione sono e saranno alla base del nostro lavoro, al fianco delle imprese e dei territori». Particolarmente soddisfatto anche il consigliere Angelo Giovanni Ientile. «Esprimo vivo apprezzamento per una lodevole iniziativa di un imprenditore locale, che porterà lavoro e sviluppo. Così come, in accordo con la Provincia e come Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Rieti, c’è già stato un impegno per la riqualificazione del sito, allo stesso porteremo avanti questo impegno come Consorzio Industriale del Lazio. Per favorire gli investimenti di chi già è presente e per quanti che vorranno investirvi in futuro. Lo sviluppo dell’area di Borgorose è di sicuro nei nostri piani».

