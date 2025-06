Birra analcolica, boom di vendite 0 gradi ecco il drink dell’estate

Zero gradi

o bassa gradazione alcolica. Le bevande senza alcol (vedi anche il vino) continuano a strappare sempre più consumatori alle loro versioni tradizionali. Tra queste, una in particolare sta diventando un’alternativa sempre più valida tra i consumatori italiani: la birra. Ancora una volta sono i numeri a parlare, questa volta attraverso un’indagine condotta da Bva Doxa per il Centro informazione birra (Cib) di AssoBirra. Il fenomeno della birra low e no alcol è conosciuta dall’80% degli amanti della birra senza distinzione di età e viene consumata dal 67% di essi. Il 35% di questi consumatori (circa un terzo) la sceglie al posto della birra tradizionale. Un dato rilevante e che mette sullo stesso piano le scelte dei Millennials (31%), Gen Z e Gen X (entrambe 36%). Proprio quest’ultima rappresenta uno dei target di riferimento in quanto registra il consumo più alto (69%), seguono i Millenials (65%) e la Gen Z (62%). Tra le principali occasioni di consumo, un terzo (34%) degli intervistati la gusta in alternativa alla birra tradizionale, ad esempio quando deve guidare (32%), mentre 1 su 4 la considera una bevanda rinfrescante da bere durante i pasti e le occasioni sociali. Questa categoria di birra ha convinto un consumatore su due e circa due terzi degli italiani che bevono birra. I motivi del successo? Per il 29% degli intervistati riguarda una scelta più salubre che porta a una minor assunzione di alcol e meno calorie (24%), mentre il gusto che non si discosta di molto da quelle “tradizionali” è un fattore rilevante per il 27%. Un’alternativa appagante, ma con un plus con un impatto minore sulla salute. La possibilità di poter bere birra senza subire l’effetto dell’alcol è tra gli aspetti più graditi (indicata dal 28% del campione) sia uno dei principali motivi per cui i consumatori la sostituiscono alla birra tradizionale, mentre il 16% evidenzia come sia un’alternativa più leggera e digeribile. Non meno rilevante è un generale senso di soddisfazione riguardo l’offerta presente sul mercato riportata da oltre la metà dei consumatori (62%).

