Bikini a vita alta, ecco la tendenza di questa estate

Shopping mirato. Sebbene sembrasse impossibile fino a qualche giorno fa, tra piogge incessanti e temperature tutt’altro che miti, è ufficialmente arrivato il momento di iniziare a pensare ai costumi da bagno dell’Estate 2025. Cominciando da un obiettivo chiaro: trovare il bikini vita alta più lusinghiero e chic. Il due pezzi della stagione calda, dunque, prende ispirazione da una femminilità d’altri tempi, capace di sedurre senza mostrarsi troppo. Gli slip high-waist, infatti, sono l’alternativa più raffinata per fashioniste che preferiscono nascondere l’ombelico. In ogni caso, però, non ci sarà spazio per noia e prevedibilità: le declinzioni del bikini vita alta del momento sono variegate e numerosissime. Pronte ad adattarsi a donne di ogni età (e taglia). In vista di una vacanza al mare o in previsione di un weekend sulla sabbia, il guardaroba deve poter contare su bikini infallibili. Costumi sempre attuali, sofisticati senza sforzo, capaci di far sentire bene chi li indossa anche nelle giornate in cui l’autostima non è al massimo. In questa stagione calda, allora, si potrà fare affidamento sul modello firmato COS, caratterizzato da un top arricciato con ferretto, per un tocco glamour e inaspettato. Calzedonia, dal canto suo, aggiunge dettagli drappeggiati e accenti metallici. Skims, intanto, propone il costume due pezzi total black da sfoggiare per un’abbronzatura perfetta. Nell’Estate 2025 i bikini a vita alta raccontano una femminilità sfaccettata ed eclettica, contemporanea e sicura di sé anche nelle sue ispirazioni d’antan. Tra i costumi high-waist del momento, infatti, non mancano interpretazioni che rendono omaggio alla moda mare di un tempo. H&M, ad esempio, scommette su un due pezzi total white con top dalla scollatura a cuore, animato da una discreta trama ton sur ton. Oysho, invece, gioca sull’intramontabile raffinatezza del black and white, per un costume che farà innamorare molte generazioni di fashioniste. ERES, infine, coniuga comfort e sensualità. La vestibilità modellante e lusinghiera di questo tipo di costume, in ogni caso, non esclude dettagli glamour o elementi inaspettati. Yamamay, ad esempio, sperimenta con drappeggi strategici e sfumature magnetiche, su item destinati ad attirare ogni sguardo. Oséree, intanto scommette su un finish prezioso e brillante, destinato a far risplendere dal primo bagno dell’alba all’aperitivo al tramonto. Per aggiungere carattere e opulenza, infine, Farm Rio gioca con ruches bicolori, divertenti e scenografiche. I bikini a vita alta dell’Estate 2025, in ogni caso, si preparano ad essere rivoluzionati da stampe originali e spensierate, perfetto specchio della stagione calda. Polo Ralph Lauren, ad esempio, rinnova il fascino del pattern tropicale, applicato su un top a fascia a slip high-waist. Etam, dal canto suo, non rinuncia al motivo a righe sottile, attuale oggi come ieri. Romantico e femminile, il bikini immaginato da Ysé diventerà un capo irrinunciabile per tutti gli anni a venire. corriere.it