Bici elettriche in Ciociaria, noleggio e visite guidate ad Anagni

Ad Anagni arriva il servizio di e-bike sharing, dotando così la città dei papi di biciclette elettriche con pedalata assistita. Le postazioni dell’e-bike sharing si trovano al parcheggio multipiano di San Giorgetto ed in Viale Regina Margherita (accanto alla scalinata della chiesa di San Giacomo). Il prossimo 11 giugno alle 11 presso la Sala Gialla del Palazzo comunale si terrà la conferenza stampa di presentazione del servizio alla presenza del sindaco di Anagni Daniele Natalia, degli assessori Vittorio D’Ercole e Carlo Marino, del consigliere comunale Pierino Naretti, del Presidente della Rete di Impresa Città di Anagni Andrea Del Monte e di esponenti della Regione Lazio. Domenica 12 giugno, a partire dalle 10, in Piazza Cavour l’e-bike sharing verrà inaugurato con la possibilità di usufruire di un giro in bicicletta con visita guidata gratuita della città. Poiché i posti sono limitati, per partecipare è necessario prenotare al numero 3715678097. Con l’occasione si svolgerà anche la domenica ecologica.

«La Rete di Impresa Città di Anagni, grazie al contributo della Regione Lazio, è riuscita ad attuare ad Anagni un progetto di mobilità sostenibile unico nella Provincia e che sarà volano per lo sviluppo del commercio e del turismo – ha affermato Andrea Del Monte, presidente della Rete di Impresa Città di Anagni – Tutti i commercianti aderenti hanno contribuito concretamente per raggiungere un risultato così importante per Anagni. Il consiglio di amministrazione e il manager della Rete di Impresa, collaborando con l’Ufficio Tecnico e le Amministrazioni Comunali, precedente e attuale, hanno permesso l’installazione delle postazioni e la messa in funzione delle biciclette elettriche. Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto e contenti di poter offrire ai concittadini e ai turisti un servizio di mobilità fino a poco tempo fa impensabile per Anagni».

«La nostra idea di Anagni come città a vocazione turistica passa attraverso la valorizzazione del binomio cultura-ambiente – ha aggiunto il sindaco Daniele Natalia – L’e-bike sharing, oltre ad offrire la possibilità di fare un giro rilassante in bicicletta per il nostro centro storico, deve essere pensato come un servizio alternativo all’automobile o alla motocicletta; in altre parole serve anche a decongestionare dal traffico un centro storico, per il quale ambiamo alla pedonalizzazione completa, e dunque a combattere l’inquinamento. La mobilità sostenibile offre prospettive importanti per la crescita turistica di centri come Anagni e puntiamo quindi a sfruttarne le potenzialità e, soprattutto, l’utile servizio che fornisce. Questo dell’e-bike sharing è un progetto che il Comune di Anagni, in collaborazione con la Rete di Impresa e la Regione Lazio, ha sposato fin da subito e che, finalmente, vede la luce dopo tanta attesa. Penso che sia una di quelle iniziative che ci confermeranno, come città, di essere sulla buona strada anche per “ripensare” il nostro futuro turistico e dell’accoglienza».

Redazione Anagni