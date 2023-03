Bici e zona fitness in Ciociaria, riserva naturale tra le più importanti d’Italia

“In una splendida domenica di inizio primavera come quella di oggi, la riserva del lago di Canterno mette in mostra tutte le sue bellezze ed i suoi pregi ambientali. In particolare diventa meta di sportivi, che amano allenarsi all’aria aperta, di turisti che si organizzano per la domenica e di famiglie che trascorrono qualche ora in totale relax. In particolare sta riscuotendo un grande successo la pista ciclopedonale realizzata dal Parco Regionale degli Ausoni, che gestisce la riserva, e che, per il momento, costeggia una parte del Lago. Il nostro impegno, già nei primi giorni di insediamento della nuova amministrazione, è quello di completare il progetto, insieme al Parco con il quale abbiamo già da tempo avviato questa discussione, rimuovendo gli ostacoli burocratici incontrati finora, avendo l’Ente Regionale le risorse già nelle casse ed il progetto approvato. Faremo in modo, quindi, che la pista si completi anche in territorio di Ferentino, insieme ad una barriera che unirà le due sponde del lago e che fungerà da fitodepurazione, migliorando ulteriormente la qualità delle acque. Sarà occasione di promozione di un luogo meraviglioso del nostro territorio e di valorizzazione delle attività che si potranno realizzare”. Lo comunica Ferentino 2030.

Redazione Ferentino