“Una vittoria pratica per la nostra Città che esula dai colori e dal vezzo degli sterili proclami e delle polemiche – ha affermato il capogruppo PD Frosinone – Dietro immediato suggerimento del sottoscritto e della segreteria del circolo PD di Frosinone, con decisivo e risolutore intervento del presidente del consiglio regionale Mauro Buschini unitamente alla consigliera Sara Battisti presso il Ministero dei Trasporti, è stata estesa la possibilità di accedere al bonus anche per i capoluoghi di provincia. Cosi facendo si é eluso e neutralizzato il limite posto dal bando ministeriale dei 50mila abitanti come requisito inderogabile. Ricordo altresì che una proposta per una mobilità sostenibile per il dopo Covid-19, che faceva espressamente riferimento allo ‘Sharing mobility’, è stata presentata dal PD frusinate alla giunta Ottaviani all’interno del decalogo “ripartiamo”.

Redazione Digital