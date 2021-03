Ieri sera i Carabinieri nel corso di un servizio di controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione dei reati in genere ed al contrasto del fenomeno pandemico da covid-19, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica un 55enne di Alatri, già censito per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. In particolare l’uomo veniva fermato a bordo dell’autovettura della propria madre in evidente stato di ebrezza alcolica ed immediatamente sottoposto ad accertamento, evidenziava un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla legge. La patente di guida gli veniva ritirata e l’autovettura affidata al legittimo proprietario. Lo stesso, inoltre, veniva sanzionato per violazione del DPCM in vigore, essendo uscito dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

Redazione Alatri