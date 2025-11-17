Bevande alcoliche ai minori, in Ciociaria chiuso noto locale

Il questore Caruso, dopo accurata istruttoria redatta dal personale della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Questura, ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni ad un esercizio pubblico, sito a Cassino. L’attività scaturisce dalla segnalazione dei poliziotti del locale Commissariato, che hanno provveduto anche alla notifica del provvedimento in data 14 novembre u.s.. La sospensione si è resa necessaria in quanto sono stati verificati diversi episodi che hanno generato situazioni di pericolo per il mantenimento della sicurezza pubblica e della tranquillità; in particolare la violazione del divieto di emissioni sonore, l’occupazione senza autorizzazione della sede stradale antistante all’attività, nonché la vendita di sostanze alcoliche a minori di 18 anni. Da ultimo, proprio davanti all’esercizio pubblico in argomento, nel mese di settembre, era scoppiata una lite tra giovani, per la quale un cittadino richiedeva l’intervento delle Forze dell’Ordine, sulla linea di emergenza 112. L’applicazione dell’art. 100 del TULPS e la relativa sospensione dell’attività costituiscono di fatto un efficace strumento di contrasto al verificarsi di situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini.

Redazione Cassino