Berrettini in semifinale Australian Open, ora sfida Nadal

A Melbourne, dopo cinque set e tre ore e quarantanove minuti l’azzurro vince una battaglia estenuante contro Monfils (4-6, 4-6, 6-3, 6-3, 2-6) e vola in semifinale, dove nessun italiano era riuscito ad arrivare. Avanti nei primi due set, giocati quasi alla perfezione, Berrettini flette leggermente nel terzo e nel quarto, cedendo il passo al francese che ritorna in gara sul 2-2. Al quinto set però, nonostante le gambe di cemento e una stanchezza tremenda, il numero sette del ranking mondiale ritrova se stesso e i suoi colpi e con le ultime forze allunga prepotentemente sul 4-0, prima di mettere in ginocchio Monfils 2-6. E ora in semifinale arriva Nadal.