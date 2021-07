Matteo Berrettini è in finale di Wimbledon. Il 25enne romano ha scritto un nuovo capitolo storico del tennis italiano essendo il primo azzurro capace di arrivare all’ultimo step del torneo più prestigioso al mondo. Berrettini batte in semifinale il polacco Hurkacz in quattro set (6-3; 6-0; 6-7; 6-4), un match impeccabile con 22 ace a referto e una percentuale altissima di punti vinti al primo servizio. Berrettini attende di scoprire il nome del suo prossimo avversario che uscirà dalla sfida tra Djokovic e Shapovalov.