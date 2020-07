La Lega di Matteo Salvini sbarca a Roma e apre una sede in via delle Botteghe Oscure, strada della Capitale che per cinque decadi, dalla fine della guerra fino alla metà degli anni Novanta, è stata sinonimo di Partito Comunista Italiano. E già questo avevo nei giorni scorsi fatto storcere il naso a qualcuno. Ma quando poi il leader del Carroccio Salvini evoca e dice che «i valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer, del lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega», la strada per la polemica politica è tracciata. Al civico 54 di via delle Botteghe Oscure, proprio di fronte all’ex sede del partito di Palmiro Togliatti e Enrico Berlinguer, dovrebbe insediarsi a breve la nuova sede della Lega a Roma. Parlando a La7, all’Aria che tira, Salvini sottolinea: «I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer, del lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega: se il Pd chiude Botteghe oscure e la Lega riapre io sono contento, è un bel segnale». Immediata la leva di scudi del Pd. «Mi dicono che Salvini sia è paragonato a Berlinguer. Che pena… #chiamateil118». Lo scrive su Facebook il leader del Pd, Nicola Zingaretti, postando una foto con primo piano dell’ex segretario del Pci, Enrico Berlinguer. ilmessaggero.it