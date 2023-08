Benzina supera i 2 euro, il prezzo aumenta di nuovo a Ferragosto famiglie in ginocchio

Alla vigilia di Ferragosto, con traffico da bollino rosso, continua ad aumentare il prezzo della benzina in autostrada. Secondo i dati forniti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio al litro per il self in autostrada è di 2,015 euro al litro. Rispetto ai 2,014 euro registrati lo scorso venerdì l’aumento non è particolarmente importante, ma è rilevante notare la tendenza al rialzo. Il tutto avviene a poco meno di due settimane dall’entrata in vigore del decreto del governo che impone ai benzinai di esporre alla pompa un cartello con riportato il prezzo medio di benzina e diesel. Una misura introdotta per garantire maggiore trasparenza ai consumatori e per frenare la speculazione ma che ad oggi non sta dando i risultati sperati. Il gasolio self, sempre in autostrada è a 1,921 (1,917 venerdì), il Gpl servito è a 0,842 euro (0,841 euro venerdì), il metano è stabile a 1,528 euro. Il prezzo cresce anche tra le Regioni. Il più elevato per la verde al self si trova in Puglia (1,969) e stesso prezzo è in provincia di Bolzano. Segue la Calabria (1,967), Liguria (1,964), Basilicata (1,963), Sardegna (1,959), Valle d’Aosta (1,957), Molise (1,950), provincia di Trento (1,946), Sicilia (1,943), Friuli Venezia Giulia (1,942), Piemonte (1,941), Toscana, Campania e Abruzzo (1,940), Lombardia (1,939), Umbria (1,938), Lazio (1,936), Emilia Romagna (1,934). La benzina meno cara infine è in Veneto: 1,921 euro al litro.